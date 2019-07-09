Из Анапы стартовали регулярные полеты в Стамбул

9 июля авиакомпания Onur Air запустила регулярные полеты в Стамбул из Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта курорта. Уточняется, что вылетать самолеты (Airbus A320) будут по вторникам и пятницам (в 03:40), прибывать в Стамбул — в 05:40, а обратно вылетать в 1:00, прибытие в Анапу - в 02:40. По данным авиакомпании, минимальная стоимость билета в одну сторона составляет 5,5 тыс. руб. Также в пресс-службе Международного аэропорта Анапа напомнили, что с начала июня доехать до курорта можно из Крыма, и уехать обратно в рамках проекта Fly&Bus, который курирует АНО «Единая транспортная дирекция».

Михаил Лукашов