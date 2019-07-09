Треть всех самозанятых в Татарстане зарегистрированы в Казани

В Казани, по данным на 8 июля, зарегистрированы 5,9 тыс. самозанятых. Всего в Татарстане сейчас со статусом самозанятых работают 18 тыс. граждан, сообщает минэкономики региона.

В Набережных Челнах зарегистрированы более 1,8 тыс. самозанятых, в Нижнекамском районе — 736, в Альметьевском районе — 644, в Зеленодольском — 620, в Елабужском — 427. Больше всего предпринимателей с налогом на профдоход заняты в сферах строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта автотранспортных средств, интернете, а также в сфере услуг.

Напомним, новый налог на профессиональный доход введен с 1 января 2019 года в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях. Физлица и индивидуальные предприниматели со статусом самозанятого платят налог по льготной ставке, если их годовой доход не превышает 2,4 млн руб., — 4%, если оказывают услуги только физлицам, и 6% — в случае оказания услуг юрлицам.

“Ъ-Казань”