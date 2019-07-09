09 июля, вторник
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Ижевск. Удмуртия

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В Удмуртии за 5 месяцев на 42% выросло количество процедур банкротства физических лиц

За январь-май 2019 года в Удмуртии запущено 767 процедур банкротства, из них 38% в отношении юридических лиц, 62% — по индивидуальным предпринимателям и гражданам. При этом за пять месяцев на 42% увеличилось количество начатых процедур банкротства физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Удмуртии.

Там также напомнили, что введение процедуры налагает определенные ограничения на физических лиц. Они не могут получить кредит, им могут запретить выезд за рубеж. При этом они должны вносить все обязательные платежи.

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