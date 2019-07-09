Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в работе регионального Росздравнадзора

Сотрудник регионального Росздравнадзора оштрафован на 3 тыс. руб. за нарушения при предоставлении услуг по лицензированию медицинской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки территориального органа Росздравнадзора прокуратура Саратовской области установила, что региональный Росздравнадзор не обеспечивал реализацию полномочий по лицензированию медицинской деятельности. Были нарушены законы «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также не соблюдены сроки предоставления услуги.

Должное лицо Саратовского Росздравнадзора признано виновным в административном правонарушении.

Виктория Пищула