Силовики задержали участников сызранского ОПГ с наркотиками

Правоохранители обнаружили двух членов организованной преступной группы Сызрани, связанных с поставками в регион наркотиков в крупных размерах. Силовики изъяли у задержанных 208 г героина. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Предполагаемых преступников задержали с 22 по 23 июня текущего года. Правоохранители выяснили, что наркотики один из задержанных приобрел в Сызрани через закладку для дальнейшего сбыта. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовных дел по ч.3 ст.30 и п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Георгий Портнов