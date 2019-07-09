Совфед рассмотрит вопрос о сложении полномочий сенатора с Ирины Гехт

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт направила заявление о досрочном сложении полномочий в Совете Федерации. 10 июля этот вопрос будет рассмотрен на заседании верхней палаты российского парламента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по регламенту Сергея Мамедова.

По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, госпожа Гехт планирует перейти на работу в исполнительную власть Челябинской области.

Ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что намерен предложить пост в Совете Федерации спикеру областного заксобрания Владимиру Мякушу, уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой и лидеру челябинского отделения «Справедливой России» Валерию Гартунгу.