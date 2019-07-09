В Петербурге выросла официальная стоимость квадратного метра

В Петербурге выросла стоимость квадратного метра, до 76,1 тыс. рублей. Минстрой утвердил среднюю стоимость рыночной стоимости квадратного метра жилья. Ранее стоимость «квадрата» составляла 71 тыс. руб.

В Ленобласти стоимость квадратного метра определена в размере 49,7 тыс. руб. При этом средняя стоимость «квадрата» жилья в России, определенная министерством, составляет 45,1 тыс. руб.

Определенные Минстроем цены применяются для расчета стоимости конкурсов при приобретении социального жилья и социальных выплат.