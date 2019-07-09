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Челябинск. Южный Урал

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Фото: Александр Кондратюк / Коммерсантъ

Константин Струков вошел в топ-3 богатейших депутатов и госслужащих России

Президент УК «Южуралзолото Группа компаний», депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков занял второе место в рейтинге богатейших депутатов и государственных служащих России, составленном журналом Forbes. Доход господина Струкова оценен в 4,46 млрд руб. В этом списке он уступил только члену парламента Владимирской области Павлу Антову (9,9 млрд руб.).

Также среди южноуральцев, вошедших в список, депутаты Госдумы Вадим Белоусов (доход семьи – 1,03 млрд руб.) и Валерий Гартунг (доход семьи – 155,9 млн руб.), депутаты заксобрания Валерий Филиппов (282,2 млн руб.), Александр Федоров (268,7 млн руб.) и Семен Мительман (217 млн руб.).

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