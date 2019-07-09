Краснодарцы едут в отпуск в Сочи, Анапу и Геленджик

Сервис «Яндекс. Путешествия» составил рейтинг туристических направлений, наиболее популярных этим летом у жителей Краснодара. Больше всего запросов туристов приходятся на Сочи, Анапу и Геленджик, в первой десятке рейтинга также Москва, Ялта, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Санкт-Петербург.

По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», самый популярный вид туризма в Краснодаре — внутренний: в июне 2019 года на долю российских городов и курортов приходилось 73% всех запросов краснодарцев про путешествия, это больше, чем в любом другом большом городе-миллионнике. Самый популярный вариант выездного туризма у краснодарцев — поездка в Турцию. В пятерку самых востребованных зарубежных стран вошли также Абхазия, Италия, Греция и Испания.

Анна Перова, Краснодар