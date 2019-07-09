На Кубани создадут рабочую группу для мониторинга исполнения полномочий сельскими поселениями

В Краснодарском крае будет создана рабочая группа, цель которой — мониторинг исполнения сельскими поселениями их полномочий. Об этом заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Поводом для этого стало то, что у сельских поселений края есть возможность по передаче своих полномочий на уровни муниципалитетов. Дело в том, что федеральным законодательством для сельских поселений определен обязательный перечень из 13 вопросов. Субъектам РФ дано право своими законами закреплять за ними дополнительный круг полномочий. На Кубани за поселениями закрепили 14 дополнительных вопросов, при этом у них есть возможность по передаче полномочий для их исполнения. В первом полугодии 2019 года в 13 районах все поселения еще не заключали соответствующих соглашений с муниципальными районами, и исполняли эти полномочия самостоятельно.

«Предложение о создании рабочей группы очень важно и своевременно. Считаю, что ее нужно формировать в ближайшее время, так как эта тема касается большого количества людей. И здесь необходимо применять дифференцированный подход к муниципалитетам. В состав группы следует включить глав как тех поселений, которые самостоятельно исполняют свои полномочия, так и тех, кто предлагает их передать на уровень муниципальных районов», - сказал Юрий Бурлачко.

В ряде районов соглашений заключается все больше, что связано с проблемами в ЖКХ и нехваткой финансирования. Председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко подчеркнул, что для решения вопроса в сфере полномочий сельских поселений по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения подготовлен к рассмотрению в первом чтении законопроект о внесении изменений в краевой закон «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений». Этот документ позволит исключить эти полномочия из зоны ответственности поселений и передать их муниципалитетам.

Михаил Лукашов