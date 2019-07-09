Сын спикера думы Томской области предстанет перед судом

Полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве директора и владельца местной инвестиционно-строительной компании «Траст» Михаила Волохова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По сведениям РБК, мать обвиняемого — председатель думы Томской области Оксана Козловская, где она представляет «Единую Россию».

Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд Новосибирска. В суде подтвердили, что к ним поступило дело Михаила Волохова. По версии следствия, в 2012 году обвиняемый заключил госконтракт стоимостью 188 млн руб. на строительство в закрытом городе Северск в Томской области 130 квартир для внутренних войск МВД, охранявших Сибирский химический комбинат, привел фабулу дела «Интерфакс». Полиция выявила хищение 38 млн руб. при строительстве.

Во время расследования дела следователи обращались с ходатайством о заключении предпринимателя под стражу, но суд получили отказа. Против ареста предпринимателя выступила прокуратура. В итоге суд запретил коммерсанту выезжать за пределы Томской области и общаться со свидетелями.

Илья Галагуз