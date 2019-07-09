В Георгиевске пьяный полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Ставропольском крае в отношении бывшего участкового ОМВД России по Георгиевскому городскому округу возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения ( ч. 4 ст. 264 УК РФ ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в марте этого года в Ставрополе подозреваемый сел за руль в алкогольном опьянении и сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшая получила травмы не совместимые с жизнью и умерла в больнице. Бывший полицейский попытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами и сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемого взяли под стражу.

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю провела служебную проверку, по результатам которой подозреваемого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дарья Голякова