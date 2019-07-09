В Анапе врача обвиняют в смерти восьмилетней пациентки

Врача-реаниматолога из Анапы обвиняют в причинении смерти по неосторожности восьмилетней пациентке вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Мужчина в настоящее время уже не работает в больнице.

Следствие установило, что в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение детской городской больницы города-курорта Анапа была доставлена малолетняя девочка с диагнозом ОРЗ, у девочки были судороги и высокая температура. По версии следствия, реаниматолог-анестезиолог, осмотрев пациентку, подтвердил ранее поставленный диагноз и направил ее в отделение реанимации и интенсивной терапии. Однако на самом деле у ребенка был перитонит, который врач на смог своевременно диагностировать и недооценил степень тяжести состояния пациентки. В результате ошибки врача, как полагает СКР, девочка скончалась.

Анна Перова, Краснодар