Рустам Минниханов вошел в сотню самых богатых госслужащих России рейтинга Forbes

Forbes включил президента Татарстана Рустам Минниханов в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России «Власть и деньги». Господин Минниханов занял 92-е место — в 2018 году он заработал 8,5 млн руб., но суммарный доход его семьи составил 163,4 млн руб. Напомним, его супруга Гульсина Минниханова — предпринимательница, среди ее активом спа-комплекс и отель Luciano в Казани.

Самым богатым депутатом из Татарстана в рейтинге оказалась предправления Татсоцбанка Анастасия Колесова, занявшая 21-ю строчку рейтинга Forbes. Она задекларировала по итогам прошлого года доход в размере 422 млн руб., а семейный доход составил 593 млн руб. На 37-м месте рейтинга находится гендиректор «ТрансТехСервиса» Вячеслав Зубарев, личный доход которого составил 435,5 млн руб., а семейный — 435,6 млн руб.

На 95-м и 96-м месте оказались депутаты Госдумы от Татарстана Альфия Когогина и Айрат Хайруллин. Госпожа Когогина задекларировала 11,5 млн руб. личного дохода, а семейный составил 159,7 млн руб. Господин Хайруллин заработал в прошлом году 159 млн руб., а его семья — 159,1 млн руб.

Самым богатым депутатом и госслужащим в РФ назван депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт». Его доходы в 2018 году составили порядка 10 млрд руб. Вторую строчку занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 4,46 млрд руб. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка» (2,8 млрд руб.).

“Ъ-Казань”