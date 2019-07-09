10 сентября в Сочи выберут мэра

Депутаты Сочи на внерыночной сессии рассмотрели вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Сочи, говорится в официальном сообщении горсобрания. Претендентов на кресло мэра отныне отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Четверых членов комиссии определили сегодня на сессии. В их число вошли председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, заместитель председателя Городского Собрания Сочи Ольга Лиодт, председатель избирательной комиссии г. Сочи Валентина Ткачева и председатель Сочинского отделения ККОО «Герои Отечества» Анатолий Быков. Еще четырех членов конкурсной комиссии назначит губернатор Краснодарского края. Комиссия будет проверять документы и экзаменовать претендентов на должность главы города. Кандидаты пройдут собеседование, на котором ответят на вопросы депутатов и выскажут свои планы и прогнозы относительно развития города. Выбирать желающих будут по бальной системе, финалисты поборются между собой, имена лучших внесут в бюллетень для тайного голосования.

Конкурс назначен на 10 сентября. первоначальные требования к кандидатам - возраст старше 21 года, высшее образование, опыт работы не менее пяти лет руководивший предприятием, либо 3 года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы.

Напомним, срок полномочий действующего главы курорта Анатолия Пахомова истекает 8 сентября.

Елена Рыжкова