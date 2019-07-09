Губернатор Кубани пригласил не полетевших в Грузию туристов на черноморское побережье

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил всех туристов, у кого из-за обострения отношений между Россией и Грузией сорвалась поездка в эту страну, провести отпуск на черноморском побережье. Это заявление он сделал журналистам ТАСС. По его словам, прекращение авиасообщения между странами не повод отказываться от отпуска, и курорты Краснодарского края смогут принять всех желающих. «Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом»,— прокомментировал господин Кондратьев, подчеркнув, что, как и Грузия, Краснодарский край известен винным туризмом.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследния региона, в 2018 году Кубань посетили 17 млн туристов, по итогам 2019-го власти ожидают не меньшую цифру.

Михаил Лукашов