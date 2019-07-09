На трассе под Тюменью в ДТП погибли четыре человека

Утром, 9 июля, на 1-м км автодороги Тобольск—Вагай (Тюменская область) столкнулись Ford Focus и грузовик ГАЗ-БКМ317. В результате аварии погибли четыре человека. Двое пострадавших: водитель и пассажир Ford госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. На месте работают наряды ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Яна Рустамова