Главархитектура Уфы до конца недели предложит варианты пешеходной улицы

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы до конца недели должно предоставить сити-менеджеру Ульфату Мустафину варианты организации пешеходной улицы в историческом центре города. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил главный архитектор города Олег Байдин. По его словам, рассматриваются два варианта уфимского Арбата — участок улицы Советской от Советской площади до пересечения с улицей Октябрьской революции и выходом в сквер Маяковского, а также вариант улицы Карима на участке между Коммунистической и Чернышевской, где расположен комплекс «Арт-квадрат».

Ульфат Мустафин также заявил, что ждет от Главархитектуры предложений по организации пешеходного пространства в микрорайоне Черниковка. Он обещал Олегу Байдину, что будет с него на эту тему «постоянно требовать».

Вопрос организации пешеходной улицы в Уфе без всякого результата обсуждается на протяжении последних 20 лет. В последний раз публичная дискуссия на эту тему возникала в 2017 году. Тогда муниципальный Центр городского дизайна предложил экскизный проект пешеходного пространства на участке улицы Карима от улицы Коммунистической до ТРК «Галерея арт». До этого в качестве уфимского Арбата предлагалась улица Октябрьской революции, застроенная домами конца XIX-начала XX веков.

Дарья Кучеренко