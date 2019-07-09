Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки

Следствием предъявлено обвинение 60-летнему мужчине, ранее работавшему реаниматологом-анестезиологом в детской больнице Анапы, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следствие установило, что 15 мая 2018 года в приемное отделение детской городской больницы города-курорта Анапа была доставлена девочка, у которой были судороги и высокая температура. Предварительный диагноз, поставленный врачом «скорой помощи», был «острое респираторное заболевание». По версии следствия, реаниматолог-анестезиолог, осмотрев пациентку, подтвердил этот диагноз и направил ее в отделение реанимации и интенсивной терапии. Однако на самом деле у ребенка был перитонит, а доктор, по версии следствия, недооценил степень тяжести состояния пациентки, от чего, как полагает СКР, девочка скончалась.

Анна Перова, Краснодар