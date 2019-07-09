Аналитики назвали самые популярные у челябинцев туристические направления

Специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, какие внутренние и зарубежные направления наиболее популярны этим летом у жителей российских городов. На основе туристических запросов пользователей аналитики определили, что самым популярным отечественным курортом у челябинцев стал Сочи. В топ-5 вошли также Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Анапа. В десятке и два южноуральских направления – Миасс и Еткуль, занявшие, соответственно, шестое и восьмое места.

Среди заграничных направлений по популярности у челябинцев лидирует Турция, далее идут Италия, Греция, Испания и Тунис. Топ-5 в целом по России выглядит так же.

Авторы исследования отмечают, что в Челябинске интерес к туризму сравнительно невысок: доля запросов, связанных с путешествиями, здесь на 16% ниже, чем в среднем по городам-миллионникам.