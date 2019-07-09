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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Курска расследуют слив сточных вод с бетоном в лес

В Курске начали административное расследование по факту нарушения лесного законодательства возле проспекта Дериглазова. Очевидцы выявили там слив сточных вод с бетоном на территорию леса. Факт подтвердили сотрудники областного департамента экологической безопасности и природопользования и комитета лесного хозяйства. В ходе расследования планируется установить виновных и привлечь их к ответственности, вопрос находится на контроле комитета экологической безопасности и природопользования Курска.

О конфликте вокруг охранной зоны курского заповедника имени Алехина — в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт переносит границы».

Олег Мухин


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