В Ижевске проходит летний фестиваль новых впечатлений CITY FEST

С 27 июня стартовал летний фестиваль новых впечатлений CITY FEST: для горожан, представителей бизнеса и гостей нашего города. Это фестиваль новых впечатлений на одноименной площадке на перекрестке улиц К.Маркса и Кирова, которую компания «УралДомСтрой» построила в прошлом году, как прообраз будущих общественных пространств территории CITY (бывший 12 микрорайон). Фестиваль продлится до 21 июля.

27 июня площадка CITY FEST* запустила свой ежегодный летний фестиваль. На открытие приехал голландский архитектор Пьеро Пульиз, который презентовал свой проект по благоустройству территории CITY, гости площадки увидели шоу флагов и фотографировались у нового арт-объекта. А 29 июня в рамках фестиваля выступили ижевские талантливые музыкальные группы и хедлайнеры: группы «Джанго», «Мураками», «Ногу свело!». Всего в этот день площадку посетили более 5000 человек.

Кроме общегородской части фестиваля, есть специальная бизнес-программа. Компания «УралДомСтрой» вместе с представителями бизнеса проводит ряд исследований, направленных на выявление глубинных потребностей гостей/клиентов/горожан, а также на создание эффективных пространств, комфортной среды, где бизнесу находиться — выгодно, а клиентам — хорошо.

Фото: УралДомСтрой

«УралДомСтрой» видит своей задачей создание условий, в которых потребности и бизнеса и горожанина должны быть учтены, поэтому находится в постоянном диалоге с первыми и вторыми.

Уже состоялась первая сессия, куда пригласили представителей индустрии бьюти, здоровья и образования, чтобы начать поиски новаторских идей в этом направлении и познакомить их со специальным инструментом исследований «Дизайн-мышление», которым уже давно пользуются ведущие мировые корпорации и бренды (Apple, IKEA, Nike). Предстоит еще две сессии — с директорами IT-компаний и владельцами ресторанных заведений.

Кроме этого в общем расписании площадки CITY FEST есть другие полезные активности для бизнесменов. Например, 16 июля Центр Высоких Технологий проведет ряд лекций по отработке навыка выступлений и самопрезентации, без которого в современных условиях сложно конкурировать с другими.

А 20 июля пройдет День Сильных Людей от генерального партнера фестиваля банка ПСБ, направленный на поддержку начинающих предпринимателей и волевых спортсменов. В лектории выступят опытные бизнесмены и титулованные спортсмены с мотивационными сессиями и поделятся своим опытом с другими и вдохновят на новые достижения. Помимо бизнес-события ПСБ поддержал фестиваль, запустив спецпредложение — ипотека со ставкой от 9,6%, чтобы гости фестиваля при желании могли оформить ипотеку быстро и на более выгодных условиях.

И это не все расписание активностей. Подробнее можно почитать на сайте: city-fest.ru. Афиша фестиваля постоянно актуализируется, поэтому ее лучше перепроверять, чтобы ничего не упустить, или подписаться на соцсети CITY FEST в Instagram, ВКонтакте и Facebook, где также публикуется вся информация о программе фестиваля.

Кроме лекций, на территории фестиваля проходят творческие мастер-классы, выступления и спортивные активности, интеллектуальные игры и кинопоказы под открытым небом.

Вход на площадку свободный. Но на некоторые лекции нужны регистрации, а некоторые мастер-классы — платные. Зарегистрироваться и оплатить можно на сайте: city-fest.ru.

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