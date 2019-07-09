Бывший вице-губернатор решил стать депутатом Сивинского земсобрания

Бывший вице-губернатор Пермского края и гендиректор «СиваЛесПром» Алексей Каменев баллотируется в депутаты земского собрания Сивинского муниципального района. Согласно, спискам, опубликованным на сайте краевой избирательной комиссии, его кандидатура выдвинута местным отделением «Единой России» по округу №3.

Как пояснил Алексей Каменев “Ъ–Прикамье”, участие в выборах «не является возвращением в политику». «Я купил леспромхоз, практически в стадии банкротства, и выдвигаться на выборы в земсобрание, на тот момент, у меня не было никакого желания. Сейчас предприятие стабильное, уже три года нет текучки кадров. Считаю, что бизнес должен быть социально-ориентированным. Думаю, что со своим опытом, знаниями и связями могу помочь району», – поделился господин Каменев.

Алексей Каменев пришел в администрацию края в 2004 году с поста главы Нытвенского района. Долгое время он работал заместителем губернатора по вопросам объединения Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом. После объединения чиновник ушел в администрацию губернатора, где курировал департамент территорий. В марте 2008 года Алексей Каменев перешел на работу в правительство, где возглавил агентство по природопользованию. В 2011 году господин Каменев покинул должность в связи с окончанием контракта. Отметим, что до этого в сентябре 2010 года супруга Алексея Каменева приобрела более 71% акция ОАО «Сивинский ЛПХ».