МЧС Кубани предупреждает о граде и смерчах

Сегодня и завтра, 9 и 10 июля, на Кубани ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с, исключая Сочи. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей, сообщает пресс-служба МЧС края.

По данным Гидрометцентра, в следующие два дня в отдельных поселениях ожидается сильный дождь, град. Ветер скоростью 5-10 м/с, местами и при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, по юго-восточным предгорьям ночная температура может опуститься до +12°, днем 23…28°. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, днем 23…28°, местами на юге до 30°.

Андрей Ульченко