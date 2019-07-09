На ВАСО планируют дополнительный набор рабочих с 2020 года

Работа на ВАСО комиссии по сокращению происходит в рамках обычного режима «оптимизации и набора персонала». Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили на предприятии. Ранее в связи с появлением на заводе комиссии в соцсетях стала распространяться информация о предстоящих увольнениях.

«Оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала. Сохранение и развитие кадрового потенциала инженерных и производственных подразделений остается ключевым приоритетом предприятия,— сказали “Ъ-Черноземье” на ВАСО.— С 2020 года и ежегодно планируется дополнительный набор и рост численности основных производственных рабочих в связи с увеличением объемов работ по новым программам Ил-112, Ил-96-400. ВАСО выполняет действующие контракты, выпускает продукцию, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в рамках Объединенной авиастроительной корпорации».

По данным “Ъ-Черноземье”, несмотря на формирование комиссии, сокращения на предприятии еще не начались, не получен пока и соответствующий приказ.

Об итогах работы ВАСО в 2018 году — в материале “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».

Олег Мухин