Президент подарил щенка красноярскому пятикласснику с аутизмом

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера 12-летнему красноярскому школьнику Арсению Федорову. Об этом сообщило министерство образования Красноярского края.

После Нового года Арсений Федоров написал письмо, в котором попросил у президента собаку. «Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются»,— цитирует министерство письмо подростка. Глава государства удовлетворил просьбу, хотя писем ему «приходит очень много», отметила краевой министр образования Светлана Маковская. Она вручила мальчику президентский подарок возле центра «Необыкновенный ребенок», в котором тот проходит реабилитацию по специальной программе. «Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени»,— сказала чиновница подростку.

Арсений Федоров обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе №32. По данным СМИ, у мальчика расстройство аутистического спектра.

Илья Галагуз