От укусов клещей на Урале пострадали более 28 тысяч человек

В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 28 тыс. человек. Среди пострадавших более 5,2 тыс. детей. В Екатеринбурге укушены более 9,5 тыс. человек, в том числе почти 1,3 тыс. — детей.

По данным регионального управления Роспортебнадзора, больше всего пострадавших от клещей в Слободо-Туринском, Байкаловском муниципальном районах, Пышминском, Асбестовском, Рефтинском и Тугулымском городских округах.

Специалисты провели 204 тыс. вакцинаций и 306 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита. «С предварительным диагнозом “клещевой вирусный энцефалит” госпитализировано 228 человек,а с диагнозом “клещевой иксодовый боррелиоз” — 353 человека»,— сообщили в ведомстве.

Яна Рустамова