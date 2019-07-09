В Татарстане за полугодие потребление электроэнергии увеличилось на 2%

В Татарстане потребление электроэнергии с января по июнь составило 15,2 млрд кВт•ч, что выше показателей того же периода 2018-го года на на 1,9%, сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы.

Энергетики объясняют рост увеличением потребления электричества на предприятиях трубопроводного транспорта и химической промышленности.

Электростанции энергосистемы Татарстана с января по июнь выработали 13,7 млрд кВт•ч, что на 14% больше выработки в первое полугодие 2018-го. Дефицит в 1,5 млрд кВт•ч покрыли за счет перетока из других регионов.

В июне потребление также увеличилось на 1,9%, до 2,3 млрд кВт•ч. На 25,3% больше выработали энергии электростанции региона — всего 2,3 млрд кВт•ч. Суммарный переток из других регионов составил 2,5 млн кВт•ч.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в июне 2019 года зафиксировали 20 июня в 13:00. Значение составило 3,7 тыс. МВт, что на 109 МВт (рост — 3%) выше максимума потребления мощности в июне 2018 года.

Как писал “Ъ-Казань”, потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстане в 2018 году выросло на 4,1% и достигло 30,19 млрд кВт•ч.

“Ъ-Казань”