На кубанского тренера по стрельбе заведено уголовное дело из-за гибели подростка

В отношении 37-летнего тренера МБУ «Центр спортивной подготовки “Крымский”» Крымского района возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка. Дело заведено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), сообщает СУ СКР по краю.

По данным следствия, 18 июня группа несовершеннолетних спортсменов под руководством мужчины находились на однодневном отдыхе в ст. Благовещенской. Подростки купались в море на не оборудованном берегу и один из них утонул.

Максимальное наказание по инкриминируемой тренеру статье составляет три года лишения свободы.

Андрей Ульченко