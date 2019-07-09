В Сочи объявлен конкурс на должность мэра города

Городское собрание Сочи объявило конкурс на пост главы города-курорта, конкурс пройдет 10 сентября, сообщает пресс-служба горсобрания. Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова, который возглавляет городскую администрацию с 2009 года, истекает 8 сентября.

Депутаты горсобрания утвердили порядок и сроки проведения конкурса. С 30 июля по 29 августа будет производиться прием документов от желающих участвовать в выборах. Подать документы может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года – высшей группой должностей муниципальной или государственной службы.

Претендентов на кресло мэра отныне отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Четверых членов комиссии определили сегодня на сессии. В их число вошли председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, заместитель председателя горсобрания Ольга Лиодт, председатель избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачева и председатель сочинского отделения общества «Герои Отечества» Анатолий Быков. Еще четырех членов конкурсной комиссии назначит губернатор Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар