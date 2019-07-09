В Первомайском районе установят подстанцию скорой помощи за 56 млн рублей

До конца года в Ростове в Первомайском районе на пересечении улиц Российской и Курчатов появится новая модульная подстанция скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как сказано в сообщении, на станцию из резервного фонда области выделено около 35 млн руб., еще почти 21 млн руб. будет добавлено из местного бюджета. Решение установить станцию в указанном районе объясняется тем, что в нем ведется активное строительство — в ближайшее время будут сданы дома в 17 новых жилищных комплексах.

Кристина Федичкина