В Оренбурге планируется создание ландшафтного парка

Ландшафтный парк в районе улицы Березка планируется обустроить в Оренбурге. Об этом сообщает региональное правительство.

«В четверг, 11 июля, состоится первая встреча с жителями Оренбурга, на которой обсудят создание городского ландшафтного парка в районе улицы Березка»,– говорится в сообщении.

В частности, на проектном семинаре на открытой веранде кафе «Воздух» горожане, архитекторы и эксперты по благоустройству общественных пространств обсудят концепцию будущей территории. Для участия в обсуждении горожанам нужно зарегистрироваться.

Георгий Портнов