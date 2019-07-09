В Екатеринбурге открылся саммит GMIS

Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге открылся глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS).

«Место проведения главного промышленного саммита выбрано не случайно. Екатеринбург по праву претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России»,— сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе открытия саммита (цитата по «Интерфакс-Урал»). По его словам, обсуждение мирового промышленного производства «является точкой сближения подходов компаний разных стран в вопросах индустриального промышленного развития».

К участникам и гостям саммита также обратился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что о необходимости совместного поиска решений, связанных с исчерпанием природных ресурсов, в 2015 году с трибуны ООН заявил президент Владимир Путин. «А сейчас, здесь, в Екатеринбурге разворачивается масштабная дискуссия как сделать разработку природоподобных технологий приоритетной для всех стран»,— приводит слова глава Минпромторга департамент информполитики региона.

Саммит пройдет с 9 по 11 июля в конгресс-центре, входящем в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Сегодня в Екатеринбург прилетит президент РФ Владимир Путин. Он выступит на GMIS, примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром» (проходит с 8 по 11 июля) и пообщается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ). По некоторым данным, президент прилетит после обеда.

О проведении саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге стало известно в конце 2017 года, когда в рамках рабочего визита Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетила российская делегация. Первый саммит прошел в марте 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ) по инициативе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и при поддержке правительства ОАЭ. Темой саммита станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика.