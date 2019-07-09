В Ростове задержали контрабандистов сильнодействующих препаратов для похудения

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили в Ростове обнаружили канал контрабанды сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Препараты доставлялись в страну с помощью международных экспресс-курьерских отправлений из Казахстана.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков провели обыск в офисе филиала ООО «СДЭК-Глобал» обнаружили две таких посылки. Вскрыв коробки, правоохранители обнаружили упаковки с препаратами «Билайт В-lite 90 капсул + 6 капсул», «Билайт», «Перец для похудения, slimming capsule», «Циклональное похудение, Волшебные бобы, 500 мг x 36» . Общая масса препаратов составила 4 кг. Экспертиза показала, что в капсулах присутствует сильнодействующее вещество сибутрамин. Это анорексигенный препарат для похудения, который усиливает чувство насыщения. Он относится к группе препаратов для лечения ожирения. Его применение вызывает психологические заболевания, фармакологическую и наркотическую зависимость.

Распространением таких препаратов на протяжение пяти лет занималась семейная пара. Подозреваемые использовали для продажи бадов подставные компании и интернет-магазин сильнодействующих препаратов для похудения. Злоумышленников задержали по подозрению в перемещении через государственную границу России сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Им грозит от трех до семи лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Дарья Голякова