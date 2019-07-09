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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Краевой суд оставил без изменений приговор директору сочинского водоканала

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отклонило жалобу адвоката директора МУП г. Сочи «Водоканал» Сергея Винарского, а приговор Центрального райсуда Сочи оставила без изменений, сообщает прокуратура края. Напомним, в июне он был осуждена на 1 год и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за то что бесплатно подключил многоквартирный дом к сетям. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, господин Винарский, имея основания приостановить рассмотрение заявления о технологическом присоединении многоквартирного дома по ул. Белорусская в Адлерском районе Сочи, в декабря 2017 года безвозмездно заключил договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения под видом индивидуального жилого дома. Договор не предусматривал оплату предоставляемых мощностей, в результате чего водоканалу и бюджету Сочи был причинен ущерб в размере более 38 млн руб.

Когда Сергей Винарский выдавал разрешение на подключение вышеуказанного дома, данное строение не было включено в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018-2022 годы. Также предприятие не имело техническую возможность подключения объекта к водоснабжению.

Андрей Ульченко


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