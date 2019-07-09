В Пензе 18 автобусных маршрутов планируют перевести на регулируемые тарифы

В Пензе для муниципального автотранспортного предприятия планируется закупить 100 новых автобусов большой вместимости. С предложением рассмотреть такую возможность к городским властям и кабинету министров обратился губернатор Иван Белозерцев.

Эта мера была предложена в качестве урегулирования ситуации в сфере городских пассажирских перевозок, поскольку с 8 июля ряд транспортных компаний подняли цены на проезд до 23-27 руб. В частности, в управление транспорта и связи Пензы поступили уведомления от группы компаний «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6» и ИП Румянцевой Л.Л. о повышении стоимости проезда. Как сообщал «Ъ», мэрия считает повышение цен на свои услуги ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ИП Румянцевой Л.Л., необоснованным, и попросила УФАС и прокуратуру провести проверку по данному факту.

В ближайшее время планируется принять изменения в документ планирования регулярных перевозок города. Речь идет о переводе 18 маршрутов с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам. После этого компании – перевозчики, которые обслуживают эти маршруты, будут за 180 дней уведомлены о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.

Иван Сергеев