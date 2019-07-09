Краевая детская клиническая больница нарушила закон о закупках

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках в действиях краевой детской клинической больницы при закупке медицинских изделий. Как сообщает пресс-служба УФАС, на электронной площадке проводился аукцион на поставку медицинских изделий, заказчиком выступала ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница». В аукционной документации был указан ряд требований к поставляемым товарам, в частности, требование о том, что на рулоне в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: товарный знак (при наличии), размеры упаковки, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности.

В антимонопольную службу обратился один из участников торгов, по его мнению требования заказчика избыточны, поскольку к ним подходит товар только одного производителя. Рассмотрев жалобу ООО «Росфарм» и заслушав мнения обеих сторон, комиссия Пермского УФАС установила в действиях медицинского учреждения необъективное описание закупки, которое привело к ограничению конкуренции.

В адрес заказчика было направлено предписание о внесении изменений в документацию, однако ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница» проигнорировала требования УФАС.

«Исполнение предписания об исправлении недостатков в документации является залогом восстановления нарушенных прав потенциальных участников закупки. Должностные лица, не исполнившие его, будут привлечены к административной ответственности. Штраф за подобное нарушение составляет 50 тысяч рублей», - сообщила начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова.