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Потребление электроэнергии в Нижегородской области выросло на 1% в первом полугодии

В Нижегородской области потребление электроэнергии в первом полугодии выросло до 10,4 млрд кВт/ч, что на 1% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики» (Нижегородское РДУ).

Выработка сократилась на 12,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года до 4,8 млрд кВт/ч. Дефицит покрывался за счет перетоков по линиям смежных систем, за январь-июнь в регион поступило более 5,6 млрд кВт/ч.

В июне потребление электроэнергии увеличилось на 3,8% по сравнению тем же месяцем 2018 года до 1,5 млрд кВт/ч. Выработка также выросла на 14,2% до 652 млн кВт/ч.

Анастасия Еремина


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