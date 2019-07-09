Турецкая Kozuva Group построит грузовой терминал в казанском аэропорту

Турецкая компания Kozuva Group построит грузовой терминал в аэропорту Казань. Агентство инвестиционного развития Татарстана и турецкая сторона подписали соглашение в ходе российско-турецкого промышленного форума на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

На форуме также были подписаны соглашения о сотрудничестве между другими компаниями. Так, «ПСМА Рус» и турецкая Coskunoz Holding договорились о производстве и поставке автокомпонентов, а турецко-россииская компания «Колуман Руc» заказала у ООО «Полуприцеп» 100 полуприцепов, отмечает пресс-служба Минпромторга России.

“Ъ-Казань”