КПРФ проведет митинги в 13 городах Ростовской области

В эту субботу, 13 июля, партия КПРФ проведет в Ростовской области митинги в рамках всероссийской акции протеста. Об этом рассказали в обкоме областного комитета КПРФ.

Участники акции будут митинговать за права граждан, требовать прекращения уголовного преследования коммунистов, поддерживать политика и предпринимателя Павла Грудинина.

В частности, акции протеста пройдут в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Аксае, Батайске, Зернограде, Зимовниках, Семикаракорске, Каменске-Шахтинском, Константиновске, станице Казанской и поселке Орловский.

Кристина Федичкина