Челябинская, Курганская и Свердловская области создадут межрегиональный научно-образовательный центр

Три региона Уральского федерального округа – Челябинская, Свердловская и Курганская области – планируют в рамках нацпроекта «Наука» создать межрегиональный научно-образовательный кластер. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром-2019» главы трех вышеназванных субъектов РФ, сообщают в пресс-службе правительства Зауралья.

Отмечается, что соглашение «повышает шансы проекта получить финансовую поддержку Министерства образования РФ в рамках нацпроекта». Предполагается, что кластер объединит Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина, Южно-Уральский государственный университет и Курганский государственный университет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что соглашение даст возможность объединить усилия трех областей для усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и углубления научно-производственной кооперации.