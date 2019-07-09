ЮЗТС представил новый станок

«Южный завод тяжелого станкостроения» (бывший завод им. Седина) представил на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге макет высокоточного обрабатывающего токарно-фрезерно-расточного центра модели VC 32/28 Gantry Machine. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Уточняется, что разработка предназначена для высокоточной обработки крупногабаритных деталей, которые используют в авиастроении и других отраслях промышленности. Как говорят представители предприятия, станки являются универсальными, и могут применяться как на гражданских, так и на военных производствах.

«Учитывая, что поставки из-за рубежа могут прекратиться в любой момент, краснодарский завод выполняет важную роль в импортозамещени», - говорится в сообщении. Первый такой станок поступит к заказчику в начале 2020 года.

Михаил Лукашов