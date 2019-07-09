Строительство Яблоновского моста в Краснодаре могут включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Минтранс РФ рассматривает возможность включить проект строительства нового Яблоновского моста в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022 годы. Об этом сообщил в видеообращении к горожанам мэр Краснодара Евгений Первышов, уточнив, что у министерства транспорта Кубани проект строительства моста уже есть. Также, по его словам, эти планы поддерживает губернатор Вениамин Кондратьев. Как рассказал господин Первышов, стоимость строительства моста составит 7-9 млрд руб., а это «почти треть бюджета Краснодара, и самостоятельно город такое строительство не потянет».

Закрытие Яблоновского моста для грузового транспорта и пассажирских автобусов Евгений Первышов назвал необходимой мерой, цель которой - как можно дольше сохранять мост в рабочем состоянии. «В прошлом году при поддержке администрации края мы провели ремонт температурных швов, укрепили верхнюю часть моста. Но не опоры. Совсем недавно по нашей просьбе эксперты кафедры транспортных сооружений краснодарского Технологического университета провели детальное обследование. И подтвердили, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту», - заявил мэр. Напомним, ограничения начнут действовать с 12 июля.

Михаил Лукашов