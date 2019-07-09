Внедрять роботизацию в пищевую промышленность намерены в Удмуртии

В Удмуртии планируют повышать степень автоматизации процессов в пищевой промышленности. В рамках промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев подписал соглашение с генеральным директором ООО «КУКА РАША», директором ООО «Высокие технологии инжиниринга» Иваном Нагорных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Трехстороннее сотрудничество направлено на реализацию фундаментальных, прикладных исследований и разработок, инновационных проектов в области промышленной робототехники.

«В перспективе — выстраивание стратегического партнерства Kuka Russia с ведущими вузами республики и машиностроительным кластером региона. Удмуртская Республика со своей стороны уделит особую роль сотрудничеству в части развития пищевого кластера, где применение современных методов роботизации позволяет выйти на новые этапы производства и реализации продукции»,— прокомментировал господин Лашкарев.

В компании Kuka выразили готовность предложить готовые решения для развития образовательной сферы региона.

Группа KUKA AG является поставщиком решений для автоматизации. По состоянию на 2018 год компания занимает 40 процентов российского рынка промышленной робототехники.