Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,375%, до $63,99 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,035%, до $57,49 за баррель.

Нефть дешевеет в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Завтра, 10 июля, глава ФРС представит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США доклад о денежно-кредитной политике.