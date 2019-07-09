Экс-глава Усть-Качкинского поселения осужден за должностное преступление

Пермский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы Усть-Качкинского сельского поселения Василия Лузина. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что бывший чиновник, занимая указанную должность, в декабре 2014 и декабре 2015 годов, из корыстных побуждений издал распоряжения о премировании самого себя, присвоив денежные средства из бюджета сельского поселения на сумму 45, 5 тыс. руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам лишения права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а так же в органах местного самоуправления.