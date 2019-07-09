Экс-начальник полиции Бердска и его дочь получили условные сроки за махинации с землей

Горсуд Бердска в Новосибирской области огласил приговор бывшему начальника городского отдела МВД Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк и признал их виновными в мошенничестве. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.

Бывшему полицейскому и его дочери удалось незаконным путем заполучить участок муниципальной земли площадью 10 соток в элитном районе Бердска менее чем за 11 тыс. руб. Как указано в материалах дела, дочь полицейского победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, предложив за него завышенную арендную плату в 4,5 млн руб. Затем родственники соорудили на участке фанерный домик и изготовили ложную декларацию, в которой указывалось, что на участке расположен индивидуальный жилой дом. После этого женщина расторгла договор аренды и подала в мэрию Бердска заявление на выкуп участка по льготной цене, как собственник недвижимости. После получения в собственность участка фанерный домик снесли, а участок тут же выставили на продажу за 2,1 млн руб.

В январе 2018 года мошенническую схему раскрыли сотрудники ФСБ, по материалам которых в отношении Сергея Проценко и Екатерины Песляк возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В августе того же года оно поступило в Бердский горсуд. Как рассказали в пресс-службе суда, бывшему начальник отдела МВД Сергею Проценко назначили 2,5 года условно, его дочери Екатерине Песляк — два года условно. Суд сохранил арест на земельный участок, оформленный на Екатерину Песляк, до разрешения вопроса о возмещении ущерба, причиненного мэрии Бердска.

О задержании Сергея Проценко и его дочери — в материале “Ъ-Сибирь” «Полицейский участок семейного типа»

Константин Воронов