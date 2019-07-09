Назначена дата рассмотрения апелляции Владимира Нелюбина

Апелляция на приговор по уголовному делу Владимира Нелюбина будет рассмотрена 24 июля. Жалобу будет рассматривать судья Сергей Лоскутов, сообщается на сайте краевого суда.

Бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин был признан виновным в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. В начале июня Ленинский суд Перми приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Своей вины он не признал и обжаловал приговор.