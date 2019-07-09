Автобус с туристами из Перми попал в ДТП в Краснодарском крае

Семь пассажиров автобуса, выполнявшего рейс Пермь – Геленджик, пострадали в ДТП с «Камазом» на трассе М-4 «Дон» в ночь на 9 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Сообщение о столкновении поступило в 23:40 (время совпадает с московским). На трассе «Дон» на 1281-м километре автобус Setra столкнулся с грузовиком «Камаз». Предварительная причина столкновения - водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение до впереди идущего грузовика. За медицинской помощью обратились семь человек, включая трех детей», - сообщили представитель пресс-службы. Всего в автобусе находилось 40 пассажиров.

От госпитализации все пострадавшие отказались. На место происшествия прибыл другой автобус и пассажиры продолжили следование по маршруту.