УЗПМ получит кредит в размере 400 млн рублей на модернизацию производства

Федеральный фонд развития промышленности РФ (ФРМ) предоставит Уральскому заводу противогололедных материалов (УЗПМ) льготный займ почти в 400 млн руб., предназначенный для реализации проекта по производству высококачественных компонентов противогололедных материалов, разработанный предприятием.

Как сообщает пресс-служба УЗПМ, автоматизированную линию по выпуску высококачественных компонентов для производства противогололедных материалов (ПГМ) планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Объем нового производства составит 128 тыс. тонн в год.

Строительство автоматизированной линии по производству высококачественных компонентов ПГМ — один из этапов масштабной модернизации предприятия. УЗПМ создает технологический кластер для разработки и производства инновационных средств для борьбы с гололедом практически на любых поверхностях. Общий объем инвестиций в создании технологического кластера превысит 1 млрд руб.